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即市新聞

14/12/2020 11:58

《魚缸博客》食住線上醫療板塊熱潮，阿里健康回十天線可收集

　　《魚缸博客》上市啱啱好一個星期嘅京東健康（０６６１８）首日掛牌升幅強勁，今日亦再
次破頂，一度升穿１３０銀。表現咁好，都令同業阿里健康（００２４１）投資價值備受關注。
　　兩者業務都以醫藥聯動及電商為主，分別背靠京東（０９６１８）及阿里巴巴（０９９８８
），收入來自網上藥房直接產品銷售、平台使用費及市場佣金，喺網上營銷、流量支付及物流安
排上都有優勢。
　　京東健康擁有７２５０萬年活躍用戶（６月底止），雖然高過阿里健康線上自營店年度活躍
消費者約６５００萬（９月底止），但阿里健康全面運營嘅天貓醫藥平台，年度活躍消費者超過
２﹒５億，後者接觸更廣更闊。睇返阿里健康早前公佈，截至９月底止嘅中期業績，期內收入增
７４巴仙至７１﹒６億銀，毛利率改善至２６巴仙，半年度經調整後盈利達４﹒３６億銀，按年
增２﹒９倍。
　　神州人口老齡化，加上人均收入不斷增加，健康意識增強，以及今次新冠疫情加速互聯網醫
療健康發展，形成巨大增長潛力。據研究報告估算，未來１０年多神州大健康行業的市場規模將
擴大１﹒７倍至２１﹒８萬億銀，複合年增長率約一成。
　　而阿里旗下嘅支付寶已簽約超過３﹒５萬間醫療機構，相信可引流至阿里健康醫藥平台，進
一步鞏固其市場領先地位。此外，受惠現時內地網售處方藥有條件放開政策，能充份享受其帶來
嘅政策紅利，配合集團與阿里巴巴及與天貓商城協同效應，以及與支付寶在建立數碼醫療卡系統
中作用關鍵，能帶動與公立醫院積極合作，強化雲藥房及探索智慧醫療機遇，可藉此鞏固其於行
業領先地位。
　　京東健康走勢咁好，若然股價持續向上，預期阿里健康都會跟隨，加上其現價預測市銷率（
ＰＥＳ）低於２０倍，仍具上漲空間，缸友們可以等其回到１０天線２４銀左右收集，中線目標
睇３０銀，跌穿２２銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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