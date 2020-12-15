《傳聞》醫渡科技上市前預演，擬集２３億元

《傳聞》醫渡科技已通過上市聆訊，市場消息指，公司將於昨日（１４日）起進行上市前預

演。據外電早前報道，公司計劃集資約３億美元（約２３﹒４億元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

