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即市新聞

15/12/2020 09:01

《傳聞》醫渡科技上市前預演，擬集２３億元

　　《傳聞》醫渡科技已通過上市聆訊，市場消息指，公司將於昨日（１４日）起進行上市前預
演。據外電早前報道，公司計劃集資約３億美元（約２３﹒４億元）。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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