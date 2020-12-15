  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2020 11:58

《魚缸博客》國策回Ａ雙雙加持，趁東風今日回調可現價入

　　《魚缸博客》神州呢排大力刺激消費，呠呠車係重點商品之一。汽車股之前受「內循環」國
策同特斯拉帶挈已經炒到好勁，近日整固完一排後，商務部又就黎開展新一輪汽車下鄉同以舊換
新，仲話要優化汽車限購措施，汽車孖屐似乎又再進一步，當中博客就睇好東風（００４８９）

　　首先宏觀啲睇，新能源車真係大勢所趨，睇下美股特斯拉同電車三傻表現就知咩事，雖然呢
排升得冇之前咁勁，但其實都係因為紛紛配股集資加強技術研發，都反映咗行內睇好汽車孖屐發
展。另外，中汽協預計出年神州汽車總銷量將會達到２６３０萬部，按年增加４巴仙，新能源車
銷量最誇張，估計按年升幅高達四成，去到１８０萬部。正正因為東風啱啱開始加入電車戰場，
股價更加未反映有望快速增長嘅新能源車業務，加上新一輪汽車下鄉有力拉動東風著重嘅卡車銷
售，未來業績令人期待。
　　近返啲睇，東風即將喺Ａ場創業板上市，預計集資２１０億人仔，刷新創業板集資紀錄，其
中中證監更加開綠燈，俾佢行綠色通道快啲上市，可見神州都對佢有信心。而且東風今次集資喺
用嚟發展旗下新能源車品牌－嵐圖，同開發革新嘅汽車技術，品牌競爭力有望提升！大行麥格理
都將佢目標價由７銀升到１０﹒３銀，重申佢跑贏大市，相信東風「開車」之日不遠矣。
　　噚日深交所創業板委員會通過東風嘅回Ａ申請，股價應聲爆上，一度高見８﹒７１銀，睇返
公仔圖都接近１１月底高位水平，博客認為到佢正式掛牌Ａ場，應該仲有力再上，建議趁今日回
調，８蚊邊入貨，短線上望１０銀左右，不過博客覺得中長線揸住更好，７﹒５銀再止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/12/2020
【FOCUS】消費連連遜預期　「需求側改革」當其時
開市Good Morning15/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里站穩244可部署
中國故事14/12/2020
《神州經脈》反壟斷刀落科技巨頭　官媒狠批社區團購　A場收升
中國故事14/12/2020
【反壟斷】反壟斷大刀斬向科技巨頭　監管擬修法威懾力恐再升級
數碼轉型攻略14/12/2020
港產培訓專用平台助舉辦網上／混合式學習活動　足不出戶仍可人才培訓數碼轉型
剖析天下14/12/2020
【大國博弈】雷鼎鳴：拜登上台或放寬對華限制　料美重歸多邊主義
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 東薈城名店倉聖誕親親禮遇

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>