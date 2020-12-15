《魚缸博客》國策回Ａ雙雙加持，趁東風今日回調可現價入

《魚缸博客》神州呢排大力刺激消費，呠呠車係重點商品之一。汽車股之前受「內循環」國

策同特斯拉帶挈已經炒到好勁，近日整固完一排後，商務部又就黎開展新一輪汽車下鄉同以舊換

新，仲話要優化汽車限購措施，汽車孖屐似乎又再進一步，當中博客就睇好東風（００４８９）

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首先宏觀啲睇，新能源車真係大勢所趨，睇下美股特斯拉同電車三傻表現就知咩事，雖然呢

排升得冇之前咁勁，但其實都係因為紛紛配股集資加強技術研發，都反映咗行內睇好汽車孖屐發

展。另外，中汽協預計出年神州汽車總銷量將會達到２６３０萬部，按年增加４巴仙，新能源車

銷量最誇張，估計按年升幅高達四成，去到１８０萬部。正正因為東風啱啱開始加入電車戰場，

股價更加未反映有望快速增長嘅新能源車業務，加上新一輪汽車下鄉有力拉動東風著重嘅卡車銷

售，未來業績令人期待。

近返啲睇，東風即將喺Ａ場創業板上市，預計集資２１０億人仔，刷新創業板集資紀錄，其

中中證監更加開綠燈，俾佢行綠色通道快啲上市，可見神州都對佢有信心。而且東風今次集資喺

用嚟發展旗下新能源車品牌－嵐圖，同開發革新嘅汽車技術，品牌競爭力有望提升！大行麥格理

都將佢目標價由７銀升到１０﹒３銀，重申佢跑贏大市，相信東風「開車」之日不遠矣。

噚日深交所創業板委員會通過東風嘅回Ａ申請，股價應聲爆上，一度高見８﹒７１銀，睇返

公仔圖都接近１１月底高位水平，博客認為到佢正式掛牌Ａ場，應該仲有力再上，建議趁今日回

調，８蚊邊入貨，短線上望１０銀左右，不過博客覺得中長線揸住更好，７﹒５銀再止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

