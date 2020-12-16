《魚缸博客》泡泡瑪特上市幾日，短炒可能仲有水位！

《魚缸博客》臨近年尾特別多新股上市，上完京東健康（０６６１８），今日又上藍月亮（

０６９９３），不過博客反而留意泡泡瑪特（０９９９２），事關真係無諗過做玩具都可以做到

千億市值，而家啲後生仔唔係齋打機咩？點解玩具仲有得做呢？

上網睇返，原來旗下商店「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」係賣緊潮玩Ｆｉｇｕｒｅ，博客我就唔算係

咩動漫迷，但一個１比５０嘅公仔，貴嘅真係賣一千幾百唔係講笑。雖然ＰＯＰ ＭＡＲＴ本身

無咩太出名嘅ＩＰ，但勝在佢同幾百個設計師有合作關係，亦都會同日本動漫公司、迪士尼或者

Ｈａｒｒｙ Ｐｏｔｔｅｒ聯合出品一啲細細隻Ｆｉｇｕｒｅ，而且水準唔差。

上咗年紀嘅人未必知道公仔有乜好玩，但其實後生一代當係飾品咁放係屋企，同有錢佬買張

名畫放係屋企一樣，都係開心下咁解。而ＰＯＰ ＭＡＲＴ本身係內地做到好多分店，係外地都

有自己業務；加上市場上本身就無類似企業做到好似泡泡瑪特咁大規模，所以市場對於呢間公司

估值係略高，係咪值千億，真係見仁見智。

國泰君安證券就話啦，泡泡瑪特係目前國內規模最大ＩＰ自研、運營及銷售推廣綜合潮玩運

營商，所以公司有望可以保持並擴張自身優勢，首次給予「增持」評級。

博客認為，泡泡瑪特上市四日，股價都仲ｋｅｅｐ係７０幾蚊，相信都仍然保持到水準，相

信７２﹒３８咁上下係一個底，因為一穿千億市值講乜都晒氣，所以保薦人有機會係價格穩定期

需要護盤，所以博客認為跌到呢個位就可以入手，短線可以睇７６至７８，相信短期有更多券商

出報告，將會對股份有刺激價格作用，可以多加留意！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

