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即市新聞

17/12/2020 12:01

《魚缸博客》憧憬出年市旺新股巨企多，生發發分注買入等破頂！

　　《魚缸博客》扣埋啲假，今年港股交易日淨低唔夠１０日，唔知缸友今年投資表現如何呢？
２０２０無乜開心事發生，但人總要向前行，而一眾大行對前景都幾樂觀，跟據依家可得資料，
大行對出年恆指嘅目標睇緊２８７００點（大摩）至３０７００點（瑞士盈豐銀行），即係較現
水平有逾８巴仙至近１６巴仙升幅。理由都差唔多，疫苗面世，舊經濟股造好，其中高盛同瑞信
話特別睇好中資佬表現。
　　若然缸友同樣睇好恆指，有兩隻基本嘢可以楝，一係盈富（０２８００）、二係生發發（０
０３８８）。要唱升盈富理由可以好單純，不過就冇咁多利好消息炒；生發發預期息率近１﹒９
６巴仙比較低啲，但利好消息多，反正依家個市ｊａｍ住喺度，缸友唔怕分注入，博客先保守啲
睇佢上４００銀。
　　生發發主要收入來源係交易同結算費，市升交投自然暢旺，仲好積極吸納北水。生發發行政
總裁李小加話預計南向債券通可望喺出年上半年公布。而「Ｂ」字頭未有盈利嘅生物科技股只要
喺恆生綜合指數成分股，或滬深港交易所上市嘅「Ａ＋Ｈ股」上市公司嘅Ｈ股，都可能會喺短期
內納入港股通，除咗本身符合條件嘅公司受惠外，分分鐘可以吸引多啲未有盈利嘅生物科技公司
嚟香江集資添。
　　另外，近排有會計師行估計，出年香江會有１２０至１３０隻新股上市，集資額超過４００
０億，有望破１０年高，預期當中會有超過１０隻中概股第二上市，已經佔咗其中逾１０００億
。咁講法，似乎粒粒巨星，睇嚟下年缸友淨係入飛都夠忙啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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