《魚缸博客》手遊市場仲有得升，北水加持下祖龍娛樂可買入

《魚缸博客》早排伽馬數據聯合神州遊戲產業研究院發佈《２０２０年神州遊戲產業報告》

，預計２０２０年神州移動遊戲市場實際銷售收入達到２０９６﹒７６億人仔，比２０１９年同

比增長３２﹒６１巴仙。遊戲產業吸金驚人，想分一杯羹嘅缸友們，不妨留意祖龍娛樂（０９９

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祖龍娛樂係神州領先流動遊戲開發商，今年７月來港上市。早前集團公佈截至今年６月底止

中期業績，營業額６﹒０２億人仔，按年升８９﹒６巴仙。虧損擴大至７﹒８７億人仔，去年同

期蝕９５５２﹒２萬人仔。不過今次業績虧損同遊戲業務無關，主因係可轉換可贖回優先股的公

允價值變動。

值得關注嘅係，祖龍娛樂近期獲納入成為恆生科技指數成份股，上交所及深交所亦公佈，港

股通股票名單亦新增祖龍娛樂，並在今月７日起已生效，神州投資者可通過港股通進行配置，有

助吸引更多市場被動及主動資金追入，前景值得看好。

摩通研究報告指，祖龍娛樂自２０１５年起推出１５個手遊，其中６個遊戲在首月取得１億

人仔以上收益，認為隨著有７個遊戲即將推出並目標面向全球市場，估計公司２０２１至２０２

２年收入年復合增長率為７３巴仙。摩通首次給予「增持」評級，目標價２９銀。中金亦發研報

指，祖龍娛樂成功加入港股通有助於提升股票流動性，滿足神州投資者參與對公司投資價值評估

嘅需求，有望提升估值水平；維持祖龍娛樂「跑贏行業」評級，目標價同樣係２９銀。

睇返公仔圖，祖龍娛樂自上星期北水大媽撐場以來，近日只係曾經掂一掂２１蚊後反彈，反

映支持力度唔細，依家喺２３蚊水平整固，等待好消息再向上突破。缸友們可於現價買入，目標

先試橫行區頂２６銀，再試歷史高２８﹒４銀，一旦失２０天線２１銀就要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

