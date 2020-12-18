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即市新聞

18/12/2020 11:58

《魚缸博客》手遊市場仲有得升，北水加持下祖龍娛樂可買入

　　《魚缸博客》早排伽馬數據聯合神州遊戲產業研究院發佈《２０２０年神州遊戲產業報告》
，預計２０２０年神州移動遊戲市場實際銷售收入達到２０９６﹒７６億人仔，比２０１９年同
比增長３２﹒６１巴仙。遊戲產業吸金驚人，想分一杯羹嘅缸友們，不妨留意祖龍娛樂（０９９
９０）。
　　祖龍娛樂係神州領先流動遊戲開發商，今年７月來港上市。早前集團公佈截至今年６月底止
中期業績，營業額６﹒０２億人仔，按年升８９﹒６巴仙。虧損擴大至７﹒８７億人仔，去年同
期蝕９５５２﹒２萬人仔。不過今次業績虧損同遊戲業務無關，主因係可轉換可贖回優先股的公
允價值變動。
　　值得關注嘅係，祖龍娛樂近期獲納入成為恆生科技指數成份股，上交所及深交所亦公佈，港
股通股票名單亦新增祖龍娛樂，並在今月７日起已生效，神州投資者可通過港股通進行配置，有
助吸引更多市場被動及主動資金追入，前景值得看好。
　　摩通研究報告指，祖龍娛樂自２０１５年起推出１５個手遊，其中６個遊戲在首月取得１億
人仔以上收益，認為隨著有７個遊戲即將推出並目標面向全球市場，估計公司２０２１至２０２
２年收入年復合增長率為７３巴仙。摩通首次給予「增持」評級，目標價２９銀。中金亦發研報
指，祖龍娛樂成功加入港股通有助於提升股票流動性，滿足神州投資者參與對公司投資價值評估
嘅需求，有望提升估值水平；維持祖龍娛樂「跑贏行業」評級，目標價同樣係２９銀。
　　睇返公仔圖，祖龍娛樂自上星期北水大媽撐場以來，近日只係曾經掂一掂２１蚊後反彈，反
映支持力度唔細，依家喺２３蚊水平整固，等待好消息再向上突破。缸友們可於現價買入，目標
先試橫行區頂２６銀，再試歷史高２８﹒４銀，一旦失２０天線２１銀就要止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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