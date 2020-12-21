《傳聞》疫情居高不下，控疫「辣招」將再延長１４天

《傳聞》政府應對第四波疫情的辣招本周三（２３日）到期，但疫情仍居高不下，形勢依然

嚴峻。市場消息指，政府將把辣招再延長１４天。

消息指，政府本月１０日落實新一輪辣招後，本地確診數字沒有再爆升，但回落速度卻很緩

慢，而且不明源頭個案比例高，目前的辣招須再延長１４天，但至於是否再加辣，要再視乎疫情

走向。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

