《傳聞》疫情居高不下，控疫「辣招」將再延長１４天

《傳聞》政府應對第四波疫情的辣招本周三（２３日）到期，但疫情仍居高不下，形勢依然
嚴峻。市場消息指，政府將把辣招再延長１４天。
消息指，政府本月１０日落實新一輪辣招後，本地確診數字沒有再爆升，但回落速度卻很緩
慢，而且不明源頭個案比例高，目前的辣招須再延長１４天，但至於是否再加辣，要再視乎疫情
走向。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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