《魚缸博客》資金湧內需，安踏銷售增長理想現價入博破頂！

《魚缸博客》要數孖屐近來最關注嘅概念，非內需消費股莫屬。由有消息話神州過年前要大

規模接種疫苗開始，資金已憧憬神州喺經濟活動解封下重現報復式消費，加上「內循環」政策，

帶動多個消費相關相關行業衝高。其中服裝消費逐步復蘇，提速明顯，整固多時嘅安踏體育，有

條件突破展升浪。

安踏係國內運動鞋服巨頭，業績持續快速增長。安踏目前以多品牌策略發展。除咗自家品牌

安踏高速增長，亦持續透過併購擴張版圖，旗下擁有ＦＩＬＡ、Ｄｅｓｃｅｎｔｅ、Ｓｐｒａｎ

ｄｉ、Ｋｉｎｇｋｏｗ、Ｋｏｌｏｎ Ｓｐｏｒｔ等品牌。

安踏在疫後復蘇進度理想，今年第三季安踏零售額同比增長雖然只有低單位數，但ＦＩＬＡ

零售額同比增長２０巴仙至２５巴仙，其他品牌零售額同比增長５０巴仙至５５巴仙。電商增速

維持５０巴仙以上增長，預計到２０２５年電商佔比將達到４０巴仙。

值得留意嘅係，德國運動用品商Ａｄｉｄａｓ早前據報計劃出售其旗下品牌Ｒｅｅｂｏｋ，

而安踏係潛在買家之一，一旦收購成功，有望進一步提高市佔率。

安踏喺今年中一改已沿用逾２０年批發分銷模式，轉為以直營（Ｄｉｒｅｃｔ ｔｏ Ｃｏ

ｎｓｕｍｅｒ， ＤＴＣ）模式發展業務，與國際運動品牌看齊。招商證券指出，從長遠角度出

發，ＤＴＣ模式不單可以擴闊利潤空間，更可直接接觸客戶群，了解消費者需要，相信未來將有

更多內地運動服飾品牌轉向採用ＤＴＣ模式經營。預測其淨利潤將由２０１９年的５６﹒２４億

人仔，增加至２０２２年的１０９﹒９５億人仔；期間複合年均增長率２５巴仙。該行給予安踏

「買入」評級，目標價１３１﹒１銀，相當於２０２１年預測市盈增長率的１﹒７４倍，與國際

同業Ｎｉｋｅ及Ａｄｉｄａｓ看齊。

安踏今年股價持續向好，上月創１１４﹒３銀新高，股份近日一直橫行整固。博客睇好安踏

龍頭競爭力，ＤＴＣ可激發多品牌活力，相信股價可以進一步上升，建議現水平買入，上望之前

高位１１４銀博再創新高，跌穿１００銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

