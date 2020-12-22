《魚缸博客》誠哥日日買長實（１１１３），你又會唔會跟注呢？

《魚缸博客》呢幾個月日日收市後成日睇到嘅新聞，就係誠哥（李嘉誠）父子又斥資幾多錢

增持長實（０１１１３），其實市場上大部分人都搲曬頭，究竟誠哥不停回購返自己啲股份，但

股價又未見有升幅，究竟用意何在呢？

起初博客認為誠哥係咪想搞私有化，但睇返家族持股量都未夠四成，想做私有化真係望穿秋

水；而如果想托起股價，長實呢期都係３０至４０蚊浮動，係有小小支持力度但未有太大話題囉

。

今年疫情肆虐，雖然賣樓係唔多唔少有影響，但旗下新盤「九肚山」好似都銷情唔錯；另外

，本港三大地產都開始係倫敦插旗，用香江嘅興建模式係米字國起樓，會唔會水土不服就真係難

講，但起碼有個憧憬先。

不過，博客睇返長實股價圖，就知道誠哥增持用意。長實呢兩年賣樓成績叻叻豬，所以推動

股價係６０幾蚊上下波動；只不過因為疫情關係，長實股價先跌左一半。學《大時代》方展博話

齋：「你堆股係咪垃圾股？如果唔係就一定有佢價值。」就係因為長實賣樓成績好，只係疫情股

價先跟跌，但長實股價應該係值５０至６０蚊，博客估計係誠哥心目中，有咁大折讓就梗係大大

手買入啦！

所以，博客建議現價撈長實，作中長期持有係一個唔錯選擇，一來香港永遠都幾多新樓都唔

夠供應，二來股價對比起歷史高位仲有好多折讓，買返入倉擺三幾年分分鐘又一個開，三來博客

口頭禪就係：「信誠哥，無甩拖！」



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

