《傳聞共賞》京東集團（９６１８）續有動作，基金年結獲利盤湧現

《傳聞共賞》 京東集團（０９６１８）續有動作，安踏拓冰雪運動產品

基金年結獲利盤湧現，金蝶（００２６８）雲服務增長勁



《昔日傳聞》 淺水灣道豪宅單位開價１﹒９億，今年最大宗銀主放售個案

新能源汽車設備進口稅或降，五菱汽車（３０５）爆升有因

房產投資拉動鋼價升，華潤醫療（０１５１５）力攻專科

春江鴨偷步買港交所（００３８８），商廈租金跌勢未止

百勝中國（０９９８７）擴大店網，內地網上醫藥零售勁增

內地５Ｇ商用深化，昆侖（００１３５）天然氣銷售增

外貿續旺利好航運股，工業用鋁需求升

按揭戰提前開打，中小型銀行增回贈吸客

龍頭新經濟股沽壓未完，需求側改革措施將出台

新冠肺炎疫苗步向大規模，福耀擴大市場份額

中遠海控（１９１９）受惠出口勁升，風力發電量增

電腦需求增有利巨騰（０３３３６），軟件國產化提速

醫渡科技上市前預演，擬集２３億元

豬肉價回升利中糧家佳康，波司登均價穩步調升

國美（４９３）受惠城鎮化提速，多部電影大片內地上映

澳門旅客穩步回升，內地食品有提價空間

吉利研發新動機，創維海外市場成亮點

傳手機芯片趨緊，內地車險保費續降

海底撈（０６８６２）產品熱銷

醫藥臨床實驗室需求勁

泡泡瑪特（０９９９２）場外暗盤飆１﹒５倍，高見９７元

集裝箱訂單火爆，內地紙業擴產

鄉村煤改氣加快，進口大減煤礦提價

舊經濟股獲利盤湧現；內地啤酒整體毛利改善

資金流入內需股避險，塑料管道需求增

生物科技股蠢動，金山軟件（０３８８８）推新遊戲

中國鋁業（０２６００）成本降，鐵貨受惠盧布貶值

康師傅（３２２）攻天然礦泉水市場，昆侖交通ＬＮＧ銷售



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

