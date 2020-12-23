《魚缸博客》藥明生物前景向好，目標價睇１００銀唔過分

《魚缸博客》２０２０年多災多難，唔少傳統股因為疫情以及疲弱嘅經濟「墜馬」，但亦有

唔少新板塊跑出，其中醫療相關板塊可謂食正疫情，２０２１年仍有望繼續發力再上，而產品豐

富嘅製藥龍頭以及研發能力強大嘅創新型生科企業仍值得部署。

藥明生物（０２２６９）向Ｂａｙｅｒ購買位於德國伍珀塔爾嘅生物藥原液製造工廠設施資

產，以持續擴大集團嘅全球產能，代價１﹒１億歐羅。同時，為確保收購後製造工廠營運順暢，

公司將於完成日與Ｂａｙｅｒ相關過渡服務訂立分租協議以及過渡服務協議，為期十年，基本租

金估計每年３５０萬歐羅，服務費總額估計約１８０萬歐羅。

另外，公司今年中期業績提及旗下疫苗ＣＤＭＯ（合同開發及外包）業務與一間全球藥企已

有合共總值逾３０億美金，已預期成為未來整體業務增長的亮點，而喺十月時投資會上，更稱定

單總額已經超過咗１００億美金，因此獲大行上調未來盈利目標。

瑞信啱啱就出咗份研報，話藥明生物預期喺疫情影響下，２０２１財年銷售額將按年增長５

０巴仙，２０２２財年則增長４０巴仙至５０巴仙，預期此次限購可助其在中長期內提升盈利能

力。近期藥明股價表現強勁，瑞信相信可能係由於國家醫保藥品目錄新一輪談判氣氛改善，帶動

成個板塊上揚，將２０２１至２０２２年每股盈測上調５﹒３巴仙及４﹒６巴仙，目標價由８６

﹒６７銀升至１０７銀，維持「跑贏大市」評級。

睇返藥明生物走勢，股份一拆三後持續走強，加上業務前景樂觀，值得中長線買入。股價喺

長期上升通道軌上方，相信近日高位可能會有有壓力先行調整，比較審慎嘅缸友們可以等股價回

落至１０天線附近，約８５銀吸納做中長線部署，目標睇１００銀。留意呢輪升勢中，８２銀至

８４銀有個小裂口，股價或先回補裂口再展升浪，以５０天線約７８銀作止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

