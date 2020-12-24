《魚缸博客》瑞聲分拆光學業務回Ａ，現價入定等炒上！

《魚缸博客》瑞聲（２０１８）今日真心威水，開飆８巴仙多啲，高見４４﹒９５銀，係最

威藍戰士之餘，做埋科指最叻成分股，事關佢今日放風話考慮緊分拆旗下誠瑞光學回Ａ上市，淨

係消息都炒到咁勁，到落實應該仲有得炒上，依家入定貨就差唔多！

誠瑞光學由瑞聲持股約八成二，主要從事光學產品研發、生產同銷售，不過其實佢做咩業務

都唔緊要，最重要嘅係佢分拆回Ａ之後，瑞聲嘅估值有望受惠增長，加上分拆上市會幫集團有效

集資，增強公司整體嘅發展動力，盈利增長有望改善。

瑞聲今年頭三季的收入和毛利分別為１２３﹒６億銀人仔同２８﹒９億銀人仔，同舊年同期

比增長分別少咗近一成及三成。但係公司努力優化產品組合同減少成本，第三季度毛利率按季升

０﹒３巴仙去到２３﹒６巴仙，淨利仲按季大升逾六成到４﹒３億銀人仔，隨住神州手機品牌競

爭越嚟越激烈，相信瑞聲生意會繼續好轉。

除此之外，蘋果因為ｉＰｈｏｎｅ１２賣得好仲同成班供應商重新傾過啲新計劃，計劃係出

年上半年生產近一億部ｉＰｈｏｎｅ，產量按年大升三成，瑞聲作為蘋果概念股之一，有望分一

杯羹，更加反映孖屐對５Ｇ手機嘅需求將會越嚟越勁！

睇返公仔圖，瑞聲已經由十月開始喺４５銀樓下整固咗兩個幾月，相對八月初高位６３﹒８

５銀回調咗超過三成，今日又升穿左五十天線（４２﹒８９銀）同全部短期均線，現價追入等反

彈就差唔多，第一關睇５０銀放一半套現，另一半就等八月高位６０銀關，跌穿３９銀止蝕。（

ｐｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

