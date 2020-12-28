《魚缸博客》五菱神車（３０５）或虧轉盈，等佢回調入貨博再破頂

《魚缸博客》五菱汽車（００３０５）近日受資金追捧，股價瘋狂走高，１１月至今已經爆

升咗近５倍，或者好多缸友都會後悔之前走寶冇入貨，博客覺得，呢隻五菱神車與其短炒，不如

等佢回調入手中長線揸貨。

五菱近日爆炒都係因為五菱宏光ＭＩＮＩＥＶ成為神州國民神車，１１月份賣咗３﹒３萬部

，喺神州孖屐連續３個月銷量超越特斯拉。最重要部車唔使三萬銀人仔就有交易，對神州普羅大

眾嚟講相當吸引，作為佢主要設備供應商嘅五菱自然受惠。加上神州當局力推新能源車，要喺五

年內佔成個汽車孖屐兩成，仲有傳會下調新能源車設備進口關稅，五菱成本有望減少，隨住神州

車市愈來愈蓬勃，供應汽車設備嘅五菱生意更加長做長有。

中金近日喺報告指出，預計中資汽車股板塊估值仲有空間上升，推算出年神州汽車孖屐乘用

車銷量會按年增長一成四，由於今年低基數，隨住經濟復甦相關車企業務表現會有改善。由其是

今年上半年五菱成績唔好睇，蝕咗近２億人仔，而汽車下鄉又對五菱宏光ＭＩＮＩＥＶ批出補貼

，五菱下半年業績有望轉虧為盈，到時應該再炒上破頂。

睇返公仔圖，近６日五菱已經升逾一倍，只要短期內冇新消息支持，股價大機會下調，另外

近期花旗國電車孖屐波動，香江相關板塊或有相關影響，等佢短期調整分注吸納就啱啱好，

１﹒７銀左右入第一注，每跌一成半再入，穿１０天線１﹒１５銀要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

