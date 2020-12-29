《魚缸博客》資源期貨近期造好，洛陽鉬業股價開車齊齊上

《魚缸博客》呢排新經濟股回晒塘，而且聖誕節前後都似乎唔多安寧，個個大戶見機會嚟，

連假都唔放都一齊炒埋一份，噚日（２８日）港股有成千九億成交，真係嚇死寶寶咩！不過博客

呢期就修心養性，唔玩科股股，轉玩傳統資源股，咁啱睇中隻洛陽鉬業（０３９９３）。

博客見佢２２日出支大陰，個日大跌近９％，翌日就諗都無諗就買左三幾手玩下，放完個假

返嚟２８日就裂口高開大漲１６％，賺返張機票可以走轉台灣旅行！點解博客咁睇好，一來新經

濟股資金游走，一定哩入呢類傳統經濟股，二來近期銅鈷價格當旺，點都要買兩手支持下！

早排３月期貨銅價升到３﹒６美金，創下７年高位；另一方面，電解鈷平均價為每噸２７﹒

２萬人仔，今年以來已經累升１７巴仙。基本面上有幾樣需求，第一就係中外電動車電池，嚟緊

全球都要換電動車，需求只會有增無減；第二就係內地建立５Ｇ網絡，對於金屬原材料又係需求

暴增，齋炒呢兩點都有排炒。

中信證券發表研究報告指，預計洛陽鉬業隨着營運能力及產量提升、核心併購能力增強，以

及銅鈷價格週期性強勢，有上升空間，考慮到併購先行＋開發提質，預計洛陽鉬業將迎來業績和

估值同步抬升，港股目標價由５﹒３銀升至７銀，維持「買入」評級。

今日股價又高見４﹒９９銀，創下兩年高位，博客認為佢仲有幾波大爆發，但由於早前已經

經歷一支大陽，股價可能會有回吐，如果跌穿４﹒６都可以考慮再入，目標價就先睇升穿５蚊再

講啦，到時就可以食一半，留一半睇股價飛得幾遠！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

