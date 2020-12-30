《魚缸博客》食正Ｓａａｓ概念又有北水支持，明源雲現價入博破頂

《魚缸博客》今年新冠疫情唔單止改變大家生活習慣，連經濟模式迎來大洗牌。受疫情影響

，線上及全渠道銷售發展更蓬勃，商家更需要科技協助提升經營效率及競爭力，催生企業用戶對

ＳａａＳ嘅需求，作為ＳａａＳ龍頭嘅明源雲（００９０９）值得留意。

目前明源主要有兩方面業務，一方面係應用場景方面嘅ＳａａＳ產品，包括雲採購、雲鏈、

雲客和雲空間等產品；另一方面是ＥＲＰ解決方案模塊，用於房企採購、成本、計劃、費用和銷

售等方面經營管理。喺規模效應上，明源雲客戶已廣泛覆蓋地產行業嘅重要終端客戶。數據顯示

，２０１９年公司擁有３０００家終端地產用戶，涵蓋神州百強地產開發商中嘅９９家，幾乎已

經完成全部滲透。

睇返今年上半年，明源雲營收６﹒７億人仔，同比增長３７﹒５巴仙；營業利潤１﹒３３億

銀，同比增長１１１巴仙。在房地產數字化領域市場佔有率達到１８巴仙，其中ＳａａＳ產品市

場佔有率接近四分之一。

另外，深交所月初（７日）公布，因恆生綜合中型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券

交易所深港通業務實施辦法》有關規定，港股通股票名單調入明源雲。喺北水支持下，股價梗係

飛高高啦，由４０銀左右，唔夠一星期就爆上５４銀創新高，近期喺十天線約４８銀，以及廿天

線４６銀範圍整固，短線睇４６銀有支持，可以現價入返注，第一站先睇５０銀，企穩後再博破

頂，穿４５銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

