《傳聞共賞》芯片價格漲風延至明年，阿里巴巴續吸引基金落行

《傳聞共賞》 芯片價格漲風延至明年，微盟（０２０１３）發力國際化

阿里巴巴（９９８８）續吸引基金落行，多間中概股港上市



《昔日傳聞》 京東零售整合新事業群，多項新人事任命

元旦假期內地機票價普跌，冰箱產量穩增

波司登（０３９９８）力拓新零售，暖飲市場迅速擴大

內地金融續擴大開放，生物醫藥研發市場擴大

智能化帶動家電銷量，電動車半導體訂單增

港交所（３８８）衍生交易收入增，醒目資金換馬至京東

煤股偏弱有因，內地快遞單價下調壓力未解

內地智能家電市場高速增長，電廠發電量增

Ａ股新上市排長龍，夜經濟復利亞太百威（０１８７６）

春江鴨偷步買港交所（００３８８），商廈租金跌勢未止

百勝中國（０９９８７）擴大店網，內地網上醫藥零售勁增

內地５Ｇ商用深化，昆侖（００１３５）天然氣銷售增

外貿續旺利好航運股，工業用鋁需求升

按揭戰提前開打，中小型銀行增回贈吸客

龍頭新經濟股沽壓未完，需求側改革措施將出台

新冠肺炎疫苗步向大規模，福耀擴大市場份額

中遠海控（１９１９）受惠出口勁升，風力發電量增

電腦需求增有利巨騰（０３３３６），軟件國產化提速

醫渡科技上市前預演，擬集２３億元

豬肉價回升利中糧家佳康，波司登均價穩步調升

國美（４９３）受惠城鎮化提速，多部電影大片內地上映

澳門旅客穩步回升，內地食品有提價空間

吉利研發新動機，創維海外市場成亮點

傳手機芯片趨緊，內地車險保費續降

海底撈（０６８６２）產品熱銷

醫藥臨床實驗室需求勁

集裝箱訂單火爆，內地紙業擴產

鄉村煤改氣加快，進口大減煤礦提價



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

