《魚缸博客》車佬繼續飛！比亞迪（０１２１１）博短線再破頂

《魚缸博客》近期車股表現強勁，今日（３１日）半日市多隻股份繼續開車，包括吉利（０

０１７５）、華晨（０１１１４）、長汽（０２３３３）及東風（００４８９）等同創月高！如

果想買車股依加又有咩選擇？博客覺得吼入比亞迪（０１２１１），博新年伊始突破上市高位

２１２銀！

依家車股大多處於高位，可能缸友會覺得依個時間買值博率較低，不過比較返同業股價，比

亞迪升幅相對落後一啲，變相可以憧憬吓佢經過兩個月的高位整固後再追尾爆發！而且最新有消

息指，比亞迪籌劃分拆持股７２﹒３巴仙嘅比亞迪半導體喺內地證券交易所獨立上市，同時比亞

迪亦獲得大行瑞信看好調高目標價，由１８５銀升至２５０銀水平，維持跑贏大市評級。相信呢

兩個利好消息將會成為助力，幫助推高股價！

參考公仔圖，比亞迪自１１月尾見過２１２銀高位之後有阻力，回調到１２月頭大約１７０

銀水平整固，到現時股價重上２００銀關口，於十天線（約１９５銀）有比較穩固支持，相信短

期再有上升空間。建議可以現價紉２０４銀入一注，博上第一個目標突破２１２銀上市高位，之

後則上望２２０銀第二目標價，而止蝕價定十天線約１９５銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

