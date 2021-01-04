《魚缸博客》明星新股醫渡科技抽得過，跟ＱＱ入股發開年財！

《魚缸博客》話咁快就新一年，雖然魚缸近日回勇，但新股仍然係孖屐焦點，博客就睇中咗

醫渡科技（０２１５８），呢隻新丁食正大數據概念又有ＱＱ（００７００）做基投，值博率非

常高！

直至噚日（３日）醫渡科技已經錄得超過１０００億銀孖展認購，係同期新股中反應最好，

加上目前已經超購２４５倍，回撥機制有利散戶分貨，仲要佢食正家下孖屐熱炒嘅ＳａａＳ概念

，大家都當正佢第二隻明源雲（００９０９）咁款，首日有望因供求炒上。

基本面方面，有「醫療ＡＩ同大數據」概念加持嘅醫渡科技，主要從事向醫療、製藥同保險

公司提供數據平台同解決方案，以及向醫生同患者提供健康管理平台同服務方案，根據安永報告

，佢２０１９年嘅收入喺中國所有同類服務提供商中排名第一，佔成個醫療大數據孖屐成５個巴

仙，直情係行業龍頭。

另外，醫渡科技收入處於高速增長期，上年３月３１日止財政年度總收入為５﹒５８億銀人

仔，較１９年收入飆升四倍，但要留意佢上個財政年度仍錄得經調整虧損３﹒２２億銀人仔，上

個財政年度毛利率得２６巴仙，短期內虧轉盈嘅機會唔大。

但係佢基投陣容令人信心爆棚，首先ＱＱ有份投資２０００萬美金，加拿大退休金計劃投資

委員會仲認購成４０００萬美金，基石認購股數佔招股規模四成，睇嚟孖屐同大戶都睇好醫渡科

技嘅潛力。

另外保薦人高盛同中金往績唔錯，抽得中呢隻應該有肉食，孖屐預計暗盤升幅有四至五成，

但博客更睇好佢中長線表現，覺得長揸更合適，萬一咁唔好彩蝕過一成先止蝕！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

