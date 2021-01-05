《傳聞共賞》醒目資金吸京東集團，長線資金力吸中移動

《傳聞共賞》 醒目資金吸京東集團（０９６１８），金山軟件擬推新遊戲

長線資金力吸中移動（００９４１），中興基站設備訂單增



《昔日傳聞》 全球電腦出貨量調升；內地水泥業毛利受壓

內地衛生紙提價；平醫設逾百間互聯網醫院

晶片價格漲風延至明年，微盟（０２０１３）發力國際化

阿里巴巴（０９９８８）續吸引基金落行，多間中概股港上市

京東零售整合新事業群，多項新人事任命

元旦假期內地機票價普跌，冰箱產量穩增

波司登（０３９９８）力拓新零售，暖飲市場迅速擴大

內地金融續擴大開放，生物醫藥研發市場擴大

智能化帶動家電銷量，電動車半導體訂單增

港交所（００３８８）衍生交易收入增，醒目資金換馬至京東

煤股偏弱有因，內地快遞單價下調壓力未解

內地智能家電市場高速增長，電廠發電量增

Ａ股新上市排長龍，夜經濟復利亞太百威（０１８７６）

春江鴨偷步買港交所（００３８８），商廈租金跌勢未止

百勝中國（０９９８７）擴大店網，內地網上醫藥零售勁增

內地５Ｇ商用深化，昆侖（００１３５）天然氣銷售增

外貿續旺利好航運股，工業用鋁需求升

按揭戰提前開打，中小型銀行增回贈吸客

龍頭新經濟股沽壓未完，需求側改革措施將出台

新冠肺炎疫苗步向大規模，福耀擴大市場份額

中遠海控（１９１９）受惠出口勁升，風力發電量增

電腦需求增有利巨騰（０３３３６），軟件國產化提速



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

