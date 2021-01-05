《傳聞》傳嗶哩嗶哩最快本周末申請在港第二上市，集資逾廿億美元

《傳聞》據《ＣＮＢＣ》引述知情人士報道指，已在美國上市的中國視頻平台嗶哩嗶哩

（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）最快本周末申請在香港第二上市，集資逾２０億美元。

消息指公司可能在本周末或下周初申請在香港上市，目前未知定價細節，但預期將在未來兩

個月內完成。

公司沒有對消息發表評論。（ａｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

