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即市新聞

05/01/2021 09:35

《傳聞》錦欣生殖股東售八千萬股，折讓５﹒７％至７﹒６％

　　《傳聞》錦欣生殖（０１９５１）股東出售８０００萬股，每股１４﹒９至１５﹒２元，比
上日收市價折讓５﹒７％至７﹒６％。摩根士丹利是唯一帳簿管理人。
　　　　錦欣今早錄２手共９８００萬股大手成交，每股１４﹒９元，涉１４﹒６０億元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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