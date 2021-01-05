《傳聞》錦欣生殖股東售八千萬股，折讓５﹒７％至７﹒６％

《傳聞》錦欣生殖（０１９５１）股東出售８０００萬股，每股１４﹒９至１５﹒２元，比

上日收市價折讓５﹒７％至７﹒６％。摩根士丹利是唯一帳簿管理人。

錦欣今早錄２手共９８００萬股大手成交，每股１４﹒９元，涉１４﹒６０億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

