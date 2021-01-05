《傳聞》碧桂園（２００７）擬發５﹒５年及１０年期美元優先票據

《傳聞》碧桂園（０２００７）擬向機構投資者發行美元優先票據，為債務再融資。據外電

引述市場消息人士指出，碧桂園擬發行５﹒５年期定息債券，息率在美國國庫券（Ｔ）加２８５

點子區域，以及發１０年期定息債券，息率為Ｔ＋２９０點子區域。預期發行評級為穆迪Ｂａａ

３及惠譽ＢＢＢ－。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

