《魚缸博客》又到新年憧憬「佳節股」，可吼豬肉佬萬洲國際炒上！

《魚缸博客》最近大市終於見起色上返二萬七！雖然早市都微微回吐，但缸友們都似乎精神

返哂，其中電訊股同埋內需股表現都叻醒！而博客就覺得有內需概念嘅豬肉佬萬洲國際（００２

８８）都值得留意。

博客睇好豬肉佬，首先就係因為國家統計局早前公布咗舊年１２月尾生豬價格，比起１２月

中旬要升２﹒９巴仙咁多，每千克足足去到９蚊人仔！而且資料顯示，其實豬價已連升咗１３日

。噚日全國外三元生豬嘅均價可以去到每公斤３６﹒６銀，同上個月２２號時候嘅每公斤３３﹒

８４銀比，升幅足足有８﹒１巴仙咁多！至於豬肉點解貴咗？相信大家都知道啦，正正因為踏入

新一年，孖屐都期待春節假期嘅來臨會帶起豬肉需求。睇到神州豬有價有市，相信嚟緊嘅收益表

現應該都唔錯！

而大行方面，晨星噚日亦重申對萬洲國際嘅「買入」評級，同９﹒５銀目標價，反映對該公

司前景都Ｋｅｅｐ住睇好。其實睇返內需佬已經開始有炒作，而且升幅都唔細，例如周黑鴨（０

１４５８）、九毛九（０９９２２）同蒙牛（０２３１９）等等。雖然豬肉佬都已經錄得一定升

勢，但升幅方面較內需佬落後，相信仍然有一定爆發力。可能你會問點解唔直接炒內需買火鍋佬

？內需嚟講無錯火鍋佬係夠強勢有爆發力，不過依家疫情未真正解決，對於神州零售飲食市場仍

然有憂慮，反而大家做節可能都會留係屋企煮飯，買下豬肉咁，變相有返啲憧憬！

睇返萬洲國際公仔圖，今日啱啱好升破牛熊線大約６﹒９銀水平，ＭＡＣＤ方面近２日都由

弱勢轉向強勢，相信股價可以再飛一飛！而博客就覺得可以現價入一注，如果回一回到噚日價位

，大約６﹒５銀至６﹒７銀水平時可考慮再加一注，做短、中線博反彈到７月頭約７﹒５銀水平

做第一目標，如果再有升勢，就上望大約２月尾時候約８蚊高位。止蝕價就放６﹒３銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

