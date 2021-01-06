《傳聞》傳汽車之家計劃本月申請在港第二上市，目標首季完成

《傳聞》據彭博社報道指，已在美國上市的中國汽車網站汽車之家計劃本月申請在港第二上

市，目標首季完成上市，並已與高盛研究在港上市事宜。（ａｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

