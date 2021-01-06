《傳聞》傳汽車之家計劃本月申請在港第二上市，目標首季完成

《傳聞》據彭博社報道指，已在美國上市的中國汽車網站汽車之家計劃本月申請在港第二上
市，目標首季完成上市，並已與高盛研究在港上市事宜。（ａｌ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|FOCUS06/01/2021
【FOCUS】參院話事權快揭盅 美債息率升暗藏密碼
|開市Good Morning06/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：中資電訊股難現反彈浪
|中國故事05/01/2021
《神州經脈》紐交所撤三電訊摘牌決定 滬深300創十三年收市高
|財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定 三大中資電訊股報復式反彈 專家籲趁高套現換馬
|開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
|中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌 滬指突破三千五 人幣兩年半高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰