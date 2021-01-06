《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）本月擬發行最少５０億美元債券

《傳聞》外電引述市場消息指出，阿里巴巴（０９９８８）計劃本月發行最少５０億美元債

券，最多增至８０億美元，視乎市場反應。集資用於一般企業用途。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

