《魚缸博客》炒落後可揀眾安在綫，料全年績佳政策風險低

《魚缸博客》唔少缸友新年前已經部署好有咩股份炒復甦，依家相信都賺咗一轉，如果要轉

倉，仲有咩好嘢揀呢？博客推介眾安在綫（０６０６０），具備熱炒嘅新經濟概念、政策優勢、

全年業績仲有望虧轉盈，目標睇上返條百天線，４０銀樓上。

眾安在綫其實喺上年中期已經盈利４﹒９億人仔按年大增逾４倍，毛保費收入同淨保費收入

分別按年多１４﹒７５巴仙同２５﹒８５巴仙。按公司最新公布，上年頭１１個月原保險保費收

入總額約１４６﹒９億人仔，按年多出１４﹒３１巴仙，相信係反映咗部分大行指出集團搶客致

短期成本增加，同行業競爭大嘅問題，但就初步數字嚟睇，全年虧轉盈預計冇大問題。

互聯網保險業務監管辦法會喺下個月１號起施行，表明互聯網保險業務應由持牌嘅保險機構

開展，其他機構同個人不可開展。辦法列明保險機構同佢哋嘅網絡平台要具備嘅條件，包括網站

備案、信息系統、營銷模式、監管評價等。就行業規管嚟講，要出嘅利淡消息已經出咗，規管事

實上對主攻線上保險業務嘅眾安在綫利多於弊，有助降低不良競爭風險。而相比起兩位股東，螞

蟻同ＱＱ（００７００）利淡消息未盡出，炒眾安在綫安全得多。

另外，集團上個月簽成神州第一張使用數字人仔保單，跟住落嚟會陸續為旗下主要產品提供

數字人仔保費支付服務，也會繼續同建行（００９３９）喺數字人仔保險領域嘅場景化應用展開

研究合作，跟緊國家步伐，自然有運行！

要留意嘅係，集團９﹒５億股內資股轉Ｈ股已經喺上年１２月１１日起喺聯交所上市，長遠

會帶嚟流動性增加，吸更多的資金嘅好處。全流通計劃有銷定期，上海灝觀企業管理合夥企業同

上海謙果企業管理合夥企業自集團上市日起三年期滿後每年可流通股份比例不超過持股總量２５

巴仙；其餘全流通內資股股東自全流通轉股完成之日起一年後可流通股份數量佔總股本１４﹒１

６巴仙，四年屆滿後可流通股份數量佔總股本４６﹒３９巴仙。可以多留意銷定期屆滿後有無拋

售情況出現。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

