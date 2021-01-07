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即市新聞

07/01/2021 09:00

《傳聞共賞》飛鶴（６１８６）高端品牌收入增，內地券商整合重組

《傳聞共賞》　　飛鶴（０６１８６）高端品牌收入增，內地化工產品需求增
　　　　　　　　傳內地券商整合重組，資金回流銀行股

《昔日傳聞》　　華為開發Ｋｉｒｉｎ　９０２０處理器，將用３ｎｍ製程
　　　　　　　　京東健康（６６１８）拓家庭醫生市場，航運運費續漲
　　　　　　　　金蝶（００２６８）雲開發更多功能，內地券商收入增
　　　　　　　　醒目資金吸京東集團（０９６１８），金山軟件擬推新遊戲
　　　　　　　　長線資金力吸中移動（００９４１），中興基站設備訂單增
　　　　　　　　全球電腦出貨量調升；內地水泥業毛利受壓
　　　　　　　　內地衛生紙提價；平醫設逾百間互聯網醫院
　　　　　　　　晶片價格漲風延至明年，微盟（０２０１３）發力國際化
　　　　　　　　阿里巴巴（０９９８８）續吸引基金落行，多間中概股港上市
　　　　　　　　京東零售整合新事業群，多項新人事任命
　　　　　　　　元旦假期內地機票價普跌，冰箱產量穩增
　　　　　　　　波司登（０３９９８）力拓新零售，暖飲市場迅速擴大
　　　　　　　　內地金融續擴大開放，生物醫藥研發市場擴大
　　　　　　　　智能化帶動家電銷量，電動車半導體訂單增
　　　　　　　　港交所（００３８８）衍生交易收入增，醒目資金換馬至京東
　　　　　　　　煤股偏弱有因，內地快遞單價下調壓力未解
　　　　　　　　內地智能家電市場高速增長，電廠發電量增
　　　　　　　　Ａ股新上市排長龍，夜經濟復利亞太百威（０１８７６）
　　　　　　　　春江鴨偷步買港交所（００３８８），商廈租金跌勢未止
　　　　　　　　百勝中國（０９９８７）擴大店網，內地網上醫藥零售勁增
　　　　　　　　內地５Ｇ商用深化，昆侖（００１３５）天然氣銷售增
　　　　　　　　外貿續旺利好航運股，工業用鋁需求升

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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