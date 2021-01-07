《傳聞》傳百度擬今年上半年在港第二上市，最少籌集３５億美元

《傳聞》據彭博社引述知情人士指，中國搜索引擎巨頭百度計劃今年上半年在港第二上市，
並最少籌集３５億美元，里昂證券及高盛集團將協助上市，不過發行細節未定。
消息指公司計劃出售約５％至９％股本，意味公司最新市值將近７００億美元。（ａｌ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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