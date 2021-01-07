  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2021 16:12

《傳聞》傳百度擬今年上半年在港第二上市，最少籌集３５億美元

　　《傳聞》據彭博社引述知情人士指，中國搜索引擎巨頭百度計劃今年上半年在港第二上市，
並最少籌集３５億美元，里昂證券及高盛集團將協助上市，不過發行細節未定。
　　消息指公司計劃出售約５％至９％股本，意味公司最新市值將近７００億美元。（ａｌ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/01/2021
【新舊兩難】譚朗蔚:中港銀行股可作收息之選　阿里跌勢已成要沽
FOCUS07/01/2021
【FOCUS】內戰幽靈似甦醒　美股麻木續破頂
開市Good Morning07/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：新政策增物管想像空間
中國故事06/01/2021
《神州經脈》美國禁8款中國APP　河北疫情急擴　A場續探高位
香港政情06/01/2021
【國安立法】53名民主派被捕　警方：攬炒計劃圖癱瘓政府
板塊分析06/01/2021
疫情助線上銷售 安踏體育多品牌搶佔市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>