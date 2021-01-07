《魚缸博客》電訊ＡＤＲ被除牌下個到油股？吼入中海油博反彈！

《魚缸博客》噚日花旗財長一施壓，紐交所即時跪低，又再反口話會推進神州三大電訊商嘅

ＡＤＲ退市，不禁令人聯想到下一步係唔係就輪到油股，睇返油股今朝表現個別發展，不過博客

就覺得，油股經過一段時間嘅調整，股息率又高，其實都已經可以部署一下，吼一吼中海油（０

０８８３）反彈！

首先，睇返美國能源信息署（ＥＩＡ）同美國石油協會（ＡＰＩ）上星期嘅油存數據，都反

映出油存大降，而且幅度更比市場預期理想！證明需求開始增加，可以期待一下復甦！

其次兩大油價方面最近更升到舊年２月以嚟高位。包括布油期貨曾見５４﹒７３美金；而美

油期貨則曾觸及每桶５０﹒９４美金。

雖然疫情方面未完全受控，油需預期仍然未明朗，不過最近產油國又達成共識話唔會咁快增

產，而產油大佬沙特亦主動話２至３月會每日額外減產１００萬桶，供應方面應該都會穩定，唔

洗怕油產增加對油價有負面影響。

睇返公仔圖，中海油成交自舊年１２月大增，而１月開始成交都比其餘兩隻油股更佳，其次

睇到股價經過舊年１１月升浪後，喺１２月調整已到１０月份嘅股價水平，而且見過６﹒５銀低

位之後，可喺大約十天線約７﹒２位置有支持，再睇到ＲＳＩ微微上揚至現時４５﹒５水平位置

，憧憬可以再突破帶動股價。加上依家中海油股息率近１０厘，建議缸友們可現價入一注，博反

彈到１００天線位置約７﹒８銀，如果可以升破，就上望８﹒５第二目標價。而止蝕價就定於６

﹒５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

