《傳聞共賞》家電出口向好，原奶價格趨升

《傳聞共賞》 家電出口向好，鋼鐵企業提價
原奶價格趨升，青啤（００１６８）加強體育營銷策略
《昔日傳聞》 飛鶴（０６１８６）高端品牌收入增，內地化工產品需求增
傳內地券商整合重組，資金回流銀行股
華為開發Ｋｉｒｉｎ ９０２０處理器，將用３ｎｍ製程
京東健康（６６１８）拓家庭醫生市場，航運運費續漲
金蝶（００２６８）雲開發更多功能，內地券商收入增
醒目資金吸京東集團（０９６１８），金山軟件擬推新遊戲
長線資金力吸中移動（００９４１），中興基站設備訂單增
全球電腦出貨量調升；內地水泥業毛利受壓
內地衛生紙提價；平醫設逾百間互聯網醫院
晶片價格漲風延至明年，微盟（０２０１３）發力國際化
阿里巴巴（０９９８８）續吸引基金落行，多間中概股港上市
京東零售整合新事業群，多項新人事任命
元旦假期內地機票價普跌，冰箱產量穩增
波司登（０３９９８）力拓新零售，暖飲市場迅速擴大
內地金融續擴大開放，生物醫藥研發市場擴大
智能化帶動家電銷量，電動車半導體訂單增
港交所（００３８８）衍生交易收入增，醒目資金換馬至京東
煤股偏弱有因，內地快遞單價下調壓力未解
內地智能家電市場高速增長，電廠發電量增
Ａ股新上市排長龍，夜經濟復利亞太百威（０１８７６）
春江鴨偷步買港交所（００３８８），商廈租金跌勢未止
百勝中國（０９９８７）擴大店網，內地網上醫藥零售勁增
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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