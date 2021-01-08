《傳聞》諾輝健康擬下周在港上市聆訊，集資最多３億美元

《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康擬在港上市
，下周進行上市聆訊，集資最多３億美元（約２３﹒３億港元），高盛及瑞銀為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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