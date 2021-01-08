《魚缸博客》憧憬新世界業績跑贏同業，回購股價硬淨屬避險之選

《魚缸博客》花旗國除咗打擊中資電訊佬之外，連近年熱炒嘅新經濟股份都唔放過，缸友要

開始諗諗點避險啦，噚日（７日）就炒咗一轉中港銀號，博客認為要講收息同穩定，本地磚頭佬

都唔錯。

短線睇，新世界（０００１７）預計最遲下個月底公布２０２０年６月至１２月底嘅中期業

績，公司係有利好消息㗎，旗下Ｋ１１集團舊年下半年銷售額按年飆４５巴仙，跑贏香江零售銷

售嘅整體表現。神州業務方面，Ｋ１１喺四個城市嘅銷售額下半年都多３５巴仙。本地疫情因素

相信股價咁耐以嚟係反映咗唔少，所以就業績嚟講，唔係話一定贏，只係比同行贏嘅機會高。

另外，集團股份去年下半年開始四合一，入場費大增之餘，其實係有做回購㗎，喺上年１２

月集團回購咗近１０４０萬股，兩項行動都有助穩定股價，所以就算要跌，跌幅預期都唔會太大

。

集團現時嘅市帳率喺四大發展商中，只係比長實（０１１１３）嘅０﹒４３倍高出少少，係

０﹒４４倍，仍然抵買。短線目標睇五十天同百天線交界３７﹒４銀左右，水位唔算多，所以博

客話係用嚟避險嘅。

長線嚟講，集團同港鐵（０００６６）嘅大圍上蓋項目「柏傲莊Ｉ」喺上年１０月中旬開售

，項目兩期累沽約２１００多伙，套現逾２３８億銀，成績相當亮麗。不過按香港財務報告準則

，未可以咁快入帳，要等到完成合法轉讓程序後，物業業權成功轉到買家名下，相關銷售先可以

確認為收入。而項目預計落成日期為２０２２年６月３０日，關鍵日期２０２２年９月３０日。

所以缸友有機會要等到２０２３年２月底前出嘅中期績先會見到一張超勁嘅成績表。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

