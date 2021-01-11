《傳聞》醫渡（０２１５８）上限２６﹒３元定價，集資約４１億元

《傳聞》據外電引述市場消息指出，醫渡科技（０２１５８）定價２６﹒３元，為招股價範
圍２３﹒５至２６﹒３元之上限，集資將約４１億元。
醫渡科技為大數據和人工智能（ＡＩ）技術醫療解決方案服務公司，預期１月１５日掛牌。
聯席保薦人為高盛及中金。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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