《傳聞》醫渡（０２１５８）上限２６﹒３元定價，集資約４１億元

《傳聞》據外電引述市場消息指出，醫渡科技（０２１５８）定價２６﹒３元，為招股價範

圍２３﹒５至２６﹒３元之上限，集資將約４１億元。

醫渡科技為大數據和人工智能（ＡＩ）技術醫療解決方案服務公司，預期１月１５日掛牌。

聯席保薦人為高盛及中金。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

