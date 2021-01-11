《傳聞》稻草熊（２１２５）定價５﹒８８元，招股價範圍中間偏上

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息指出，中國劇集製片商及發行商稻草熊娛樂（０２１２

５）上市定價５﹒８８元，為招股價範圍（５﹒１０至６﹒１６元）中間偏上，發售約１﹒６６

億股股份，集資９﹒７６億元，１月１５日掛牌。

聯席保薦人為招商證券及中信建投。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

