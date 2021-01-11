《傳聞》攜程集團上半年在港第二上市，集資最少十億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息指出，目前在納斯達克掛牌、中國旅行網－－攜程集團
（Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ），計劃今年上半年在港第二上市，集資最少１０億美元，中金、高盛、摩
通為安排行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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