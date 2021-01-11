《魚缸博客》母公司同百度合作整車，睇好吉利汽車目標價睇４０銀

《魚缸博客》神州商務部與發改委等１２個部門早前發通知，表示穩定同擴大汽車消費。汽

車股熱炒，當中不得不提接連破頂嘅吉利汽車（００１７５）。

唔知大家有無留意到，上星期有消息指，百度要夥拍吉利進軍智能車，吉利上周五獲市場熱

捧，股價破頂最多升逾兩成。不過吉利汽車今朝就出澄清公告，話同百度訂立合約嘅係母公司浙

江吉利集團，下一步雙方將基於吉利最新研發嘅全球領先純電動架構 浩瀚ＳＥＡ智能進化體驗

架構，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同推出下一代智能汽車。

雖然通告都講到明，合作方並唔係吉利汽車，但都唔排除尋求同百度潛在合作機會嘅可能性

。而隨住Ｔｅｓｌａ暴升引發資金追逐具電動車、智能車概念嘅汽車股，券商都對銷量連跌３年

嘅神州車市轉趨樂觀，上星期五就有摩通、花旗調高吉利目標價至５０銀或以上。

睇返吉利去年１２月總銷量為１５﹒４２萬部，按年上升１９巴仙，創過去兩年最強勁單月

銷量。去年全年銷量為１３２﹒０２萬部，按年減少３巴仙，同去年目標相若。集團今年銷量目

標為１５３萬部，即按年增長達１６巴仙。

摩通最新報告指，集團今年銷量目標進取，相信神州車市復甦理想。摩通認為，即使吉利在

新能源車面臨唔少競爭、新生產平台嘅車款周期與以往不同，但相信吉利可如２０１７年間股價

大升，大幅調高目標價，由１８銀升至５０銀，評級由「中性」升至「增持」。花旗更形容吉利

對Ｔｅｓｌａ構成「真正挑戰（Ｒｅａｌ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）」，花旗睇好吉利今年有新產

品周期、折扣減少，年內推出領克「Ｚｅｒｏ ０１」較Ｔｅｓｌａ Ｍｏｄｅｌ ３便宜１０

巴仙至２０巴仙，與富豪合併，都令該行看好吉利；給予５７﹒９銀目標價，相當於混合市盈率

２９﹒６倍。

吉利因為合作一事，上星期五一舉衝破３０銀，今早亦再創新高，高見３５﹒５銀，升咁多

自然有人獲利離場，股價仲一度轉跌。不過神州商務部與發改委等１２個部門早前發佈通知，表

示穩定和擴大汽車消費。政策將有助推動吉利銷售，減少吉利對經銷商補貼，提高公司利潤率水

平。加上合作同合併消息，吉利前景仍然向好，建議可於３３銀左右入手，目標價睇４０銀，跌

穿３０銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

