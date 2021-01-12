《傳聞共賞》網上車市擬定價１﹒２３元，鄭煤機發力汽車零部件

《傳聞共賞》 網上車市（０１４９０）擬定價１﹒２３元

鄭煤機（００５６４）發力汽車零部件，耐世特訂單增

線上問診增長勁，基金趁機減磅避險



《昔日傳聞》 嗶哩嗶哩擬３月招股第二上市，集資加碼至最多２３４億元

內地家電醞釀提價，商廈租務回暖

中東油資力吸中移動（９４１），疫市推動中藥材需求增

家電出口向好，鋼鐵企業提價

原奶價格趨升，青啤（００１６８）加強體育營銷策略

飛鶴（０６１８６）高端品牌收入增，內地化工產品需求增

傳內地券商整合重組，資金回流銀行股

華為開發Ｋｉｒｉｎ ９０２０處理器，將用３ｎｍ製程

京東健康（６６１８）拓家庭醫生市場，航運運費續漲

金蝶（００２６８）雲開發更多功能，內地券商收入增

醒目資金吸京東集團（０９６１８），金山軟件擬推新遊戲

長線資金力吸中移動（００９４１），中興基站設備訂單增

全球電腦出貨量調升；內地水泥業毛利受壓

內地衛生紙提價；平醫設逾百間互聯網醫院

晶片價格漲風延至明年，微盟（０２０１３）發力國際化

阿里巴巴（０９９８８）續吸引基金落行，多間中概股港上市

京東零售整合新事業群，多項新人事任命

元旦假期內地機票價普跌，冰箱產量穩增

波司登（０３９９８）力拓新零售，暖飲市場迅速擴大

內地金融續擴大開放，生物醫藥研發市場擴大

智能化帶動家電銷量，電動車半導體訂單增

港交所（００３８８）衍生交易收入增，醒目資金換馬至京東



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

