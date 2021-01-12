《傳聞》傳騰訊音樂考慮來港第二上市，集資最少２０億美元

《傳聞》據路透社旗下ＩＦＲ引述知情人士指，騰訊（００７００）旗下音樂已與財務顧問

就今年在香港第二次上市進行初步討論，並集資最少２０億美元

據悉公司未決定發行規模，但消息指今次上市可能涉及公司５％至１０％股本，故可能集資

１７﹒６億至３５億美元。（ａｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

