《傳聞》傳騰訊音樂考慮來港第二上市，集資最少２０億美元

《傳聞》據路透社旗下ＩＦＲ引述知情人士指，騰訊（００７００）旗下音樂已與財務顧問
就今年在香港第二次上市進行初步討論，並集資最少２０億美元
據悉公司未決定發行規模，但消息指今次上市可能涉及公司５％至１０％股本，故可能集資
１７﹒６億至３５億美元。（ａｌ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|財經熱話12/01/2021
【北水掃貨】北水六日淨買271億元 葉尚志:中移動上望50元
|FOCUS12/01/2021
【FOCUS】比特幣刷新暴跌境界 通脹愈似「房間裏大象」
|開市Good Morning12/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：招行勝在「貴得有理」
|中國故事11/01/2021
《神州經脈》CPI轉漲兼高預期 內地疫情升溫 滬指曾逼三千六
|財經熱話11/01/2021
中資電訊股反彈騰訊造好 港股反覆創一年高位惟二萬八關得復失
|FOCUS11/01/2021
【FOCUS】電動車競爭白熱化 啟示「顛覆式創新」倍升股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰