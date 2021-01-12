《魚缸博客》集運個個搶期推高運費，中遠海控升浪有望持續！

《魚缸博客》近期「孖屐」個個都炒電動車股，因為２０２１年正式踏入白熱化階段，連傳

統車行都話要大搞電動車。不過博客反而想同大家講吓啲漏網之魚，近期留意到國際航運運費係

咁升，而且船期已經排到去下年１２月。

因為疫情緣故，好多運輸都停晒，包括飛機運輸都減少好多，所以貨物運載都必須依靠船運

，呢個情況係去年中已經出現，所以中遠海控（０１９１９）個價由去年只係得兩個幾，到今日

已經炒到上１０蚊。

船就得咁多，但係貨物就唔知多咗幾多倍，運費就一定加，特別係神州同南美呢條航線，據

了解主要渠道巴拿馬運河航線運費，喺去年在６月至９月間，每２０英尺標準貨櫃（ＴＥＵ）運

輸價格上漲２９１巴仙，而且升幅似乎仲未停，聽行內人士講，依家運費叫價間間公司都口徑一

致咁，你唔要咩？後面大把人排隊搶船期，真係科技大倒退。

至於大行又點睇？富瑞就話港口消化能力以及貨櫃短缺狀況，目前未有緩解跡象，而且新船

建造同交付都係低位數字，隨住出口貨櫃運價指數持續創出歷史新高，有助貨櫃運輸企業的盈利

增長，維持中遠海控「買入」評級；交銀國際就預計今年首季裝箱運輸市場強勁，支持集運公司

股價表現，重申中遠海控「買入」評級。

大行都睇好，真係無藉口唔買，咁啱早幾日破頂高見過１１﹒２８銀，之後連續兩日回一回

，現價都係１０蚊多少少，如果中短線計，現價分段入貨仍算低水，目標價就睇返上次高位啦，

如果跌穿１０天線（１０﹒０４銀）可以考慮止損離場啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

