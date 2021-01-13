《傳聞》華平投資折讓５﹒５％售ＥＳＲ（１８２１）２﹒１％股權

《傳聞》據外電引述交易文件顥示，華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ Ｐｉｎｃｕｓ）以每股２
５﹒６元的價格，出售ＥＳＲ（０１８２１）６５４０萬股，佔已發行股本２﹒１％，套現１６
﹒７億元。每股作價比上日收市價折讓５﹒５％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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