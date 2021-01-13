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即市新聞

13/01/2021 15:38

《傳聞》嗶哩嗶哩已提交在港上市申請，大摩摩通高盛瑞銀為保薦人

　　《傳聞》據內地媒體引述消息指出，嗶哩嗶哩已經向港交所正式提交上市申請，計劃３月在
港上市，上市保薦團隊為摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞銀。
　　據報，按照港流程，二次上市的公司可秘密交表，在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體
資訊。一般來說，公司提交上市申請後２個月左右可能會安排聆訊。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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