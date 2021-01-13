《魚缸博客》百濟神州同諾華合作前景亮麗，建議現價買些少落釘！

《魚缸博客》博客最近留意到生科股百濟（０６１６０）有異動，覺得可以買些少玩下！

點解呢？首先，公司最近有新消息就係同世界知名創新藥企諾華製藥達成合作。百濟神州授

權諾華喺多個國家開發、生產和商業化，旗下抗ＰＤ－１抗體百澤安（替雷利珠單抗）。授權區

域包括花旗國、米字國和櫻花國等多個國家。根據協議，公司將獲得諾華６﹒５億美金嘅預付款

，並喺達到藥政及銷售里程碑事件之後，合共將最多獲得１５﹒５億美金嘅里程碑付款，另有資

格獲得藥品喺授權區域年度淨銷售額嘅２０至３０巴仙特許使用費。呢個合作仲創下目前神州國

內單品種藥物授權合作金額最高記錄！

呢個合作有幾個啟示！第一，獲諾華睇得起反映公司嘅創新及生物科技技術已躋身世界一流

行列。其二，合作意味公司已經穩袋２２億美金，要知道公司２０１９年營收只有４﹒２８億美

金，所以單計替雷利珠單呢一隻藥，已經令公司收入大增，虧損亦有望收窄。第三，喺腫瘤藥市

場上，從來例如有一些不成文規定，好似「得肺癌者得天下」，因為２０２０年肺癌仍然係癌症

死亡嘅首要原因，佔癌症總死亡人數的約１８巴仙。全球ＰＤ－１王者Ｋｅｙｔｒｕｄａ（默沙

東）可以治療２２個癌症，但６０巴仙收入以上來自肺癌。再者，百濟嘅肺癌適應症目前神州內

處於申報上市狀態，預計２０２１年第二季獲批，估計獲批後將大幅增加公司收入。

另一方面，公司上月三款創新型抗癌藥物成功進入國家醫療保障局發布嘅《國家基本醫療保

險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，包括自主研發嘅抗ＰＤ－１抗體百澤安Ｒ（替雷利珠單抗

）和ＢＴＫ抑製劑百悅澤Ｒ（澤布替尼）以及安進戰略合作授權的安加維Ｒ（地舒單抗１２０ｍ

ｇ），可以期待之後公司旗下藥物使用量增加令銷售金額大增！

公仔圖方面，公司上日（１２日）出現一枝具成交量的大陽燭，即使今日調整都見到有錢買

翻上去。博客建議１７６銀至１８０銀落釘，短期上望破前頂，如果１９０銀水平企穩，相信繼

續摸上去破頂！但穿１７０銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

