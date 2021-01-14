《傳聞共賞》華府擱置將阿里騰訊百度納投資黑名單，中資股大補倉

《傳聞共賞》 消息指華府擱置將阿里騰訊百度納入投資黑名單
大灣區航空今辦預覽會，公布開業細節
中資股大補倉，傳內地奢侈品再提價
內地物管規模將倍增
《昔日傳聞》 華平投資折讓５﹒５％售ＥＳＲ（１８２１）２﹒１％股權
匯控非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選
新世界（１７）標售觀塘ＫＯＨＯ全幢，意向價２４億元
比亞迪（０１２１１）提升銷售，工程機械持續有景
險企投資回報升，房市資金流向Ａ股
鄭煤機（００５６４）發力汽車零部件，耐世特訂單增
線上問診增長勁，基金趁機減磅避險
嗶哩嗶哩擬３月招股第二上市，集資加碼至最多２３４億元
內地家電醞釀提價，商廈租務回暖
中東油資力吸中移動（９４１），疫市推動中藥材需求增
家電出口向好，鋼鐵企業提價
原奶價格趨升，青啤（００１６８）加強體育營銷策略
飛鶴（０６１８６）高端品牌收入增，內地化工產品需求增
傳內地券商整合重組，資金回流銀行股
華為開發Ｋｉｒｉｎ ９０２０處理器，將用３ｎｍ製程
京東健康（６６１８）拓家庭醫生市場，航運運費續漲
金蝶（００２６８）雲開發更多功能，內地券商收入增
醒目資金吸京東集團（０９６１８），金山軟件擬推新遊戲
長線資金力吸中移動（００９４１），中興基站設備訂單增
全球電腦出貨量調升；內地水泥業毛利受壓
內地衛生紙提價；平醫設逾百間互聯網醫院
晶片價格漲風延至明年，微盟（０２０１３）發力國際化
阿里巴巴（０９９８８）續吸引基金落行，多間中概股港上市
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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