《傳聞》大灣區航空今舉辦媒體預覽會，公布開業細節

《傳聞》市場消息指，深圳東海航空董事長黃楚標成立的大灣區航空，今日（１４日）舉辦
媒體預覽會，公布開業詳情。
根據公司註冊處資料顯示，大灣區航空委任５名新董事，包括前保安局局長李少光、立法會
主席梁君彥及機管局前行政總裁許漢忠，同時前國泰港龍行政總裁丘應樺料任行政總裁。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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