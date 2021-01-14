《魚缸博客》微盟（０２０１３）日日破頂，真係睇唔到盡頭

《魚缸博客》如果講呢近幾個月，博客最飲恨嘅事，應該就係微盟（０２０１３）太早落車

。

其實，微盟一路以來都係科指股熱炒常客，早半年高低位波幅通常係１０至１３銀咁上下，

而且幾乎百發百中咁，一到１０銀就自然會反彈，呢個波幅博客真係執過幾次錢，最後一次

Ｔｒａｄｅ喺去年大約１１月，當時１１個幾落咗車，之後就無再理。

點知呢隻嘢一去到１２月就坐火箭咁，完全唔畀人有位加貨。可能市場上ＳａａＳ概念股真

係得個幾隻，加上微盟係龍頭地位，市值又係三四百億，完全符合晒班Ｆｕｎｄ佬「合尺」，難

怪一開車就無盡頭，今日（１４日）又見歷史高位１９﹒９６銀。

間間大行都出Ｒｅｐｏｒｔ唱好微盟，其中瑞銀睇好佢係行內龍頭地位，相信受惠商戶數字

化加速影響，給予「買入」評級，睇２２銀；中金就話睇好公司係Ｓａａｓ變現能力提升，睇２

０銀；中信建投就話公司Ｓａａｓ產品升級，可以完善服務能力，同樣睇２０銀。

所以大行出價都係２０銀以上，距離現價只有毫幾子，博客覺得現時入手就無乜肉食，但可

以等佢回調，目前１４日ＲＳＩ都超過晒８０，而ＭＡＣＤ升幅口已經撐到好大，相信到２０銀

之後有機會回一回，如果跌穿１８銀嘅話可以撈一撈博反彈。

博客認為呢隻股短炒長揸都適宜，如果短炒區間可能係１３至１９銀之間；長揸嘅話睇年尾

會唔會破千億市值，即係到４４銀，要有啲耐性坐下啦！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

