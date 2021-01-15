《傳聞》唯品會擬下半年來港第二上市，集資１５６億

《傳聞》據報唯品會計劃今年下半年來港第二上市，擬撥出５％至１０％的股份在香港上市
，最高融資２０億美元（１５６億港元）。
據了解，唯品會已委託高盛、摩根大通和摩根士丹利負責上市事宜。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事14/01/2021
《神州經脈》全年進出口規模創新高 本土確診續破百 滬指兩連跌
|FOCUS14/01/2021
【FOCUS】中國出口逆疫新高 大宗商品熱潮剛起
|財經熱話14/01/2021
【吉利開車】國策扶持新能源汽車業 黃德几:吉利東風待回調再入
|中國故事14/01/2021
《京城近觀》病毒這次為何選中河北？
|開市Good Morning14/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：廣汽可趁低吸納
|財經熱話13/01/2021
國際油價創11個月高位 「三桶油」齊升半成領跑藍籌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰