《傳聞》唯品會擬下半年來港第二上市，集資１５６億

《傳聞》據報唯品會計劃今年下半年來港第二上市，擬撥出５％至１０％的股份在香港上市

，最高融資２０億美元（１５６億港元）。

據了解，唯品會已委託高盛、摩根大通和摩根士丹利負責上市事宜。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

