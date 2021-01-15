《傳聞》微創醫療分拆微創心通下周預路演，集資約３億美元

《傳聞》微創醫療（００８５３）分拆微創心通於主板獨立上市，據《ＩＦＲ》引述市場消
息人士指出，微創心通下周為上市預路演，計劃集資約３億美元（約２３﹒３億港元），中金、
花旗及摩通為聯席保薦人。
微創醫療股東每２００股可優先認購１股微創心通股份，今日除權，１月１９日截止過戶。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|FOCUS15/01/2021
【FOCUS】拜登祭1.9萬億紓困 「社會主義」救美效果難料
|中國故事15/01/2021
【上海特寫】上海樓市冰火兩重天：住宅火爆漲 寫字樓迎寒冬
|開市Good Morning15/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：小米切忌心急沽出
|生財有道15/01/2021
年結前用盡MPF扣稅額？留意三個中伏位！
|中國故事14/01/2021
《神州經脈》全年進出口規模創新高 本土確診續破百 滬指兩連跌
|財經熱話14/01/2021
【預算前瞻】羅兵咸永道倡推一次性個人免稅額 派糖與否有分歧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰