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即市新聞

15/01/2021 13:44

《傳聞》微創醫療分拆微創心通下周預路演，集資約３億美元

　　《傳聞》微創醫療（００８５３）分拆微創心通於主板獨立上市，據《ＩＦＲ》引述市場消
息人士指出，微創心通下周為上市預路演，計劃集資約３億美元（約２３﹒３億港元），中金、
花旗及摩通為聯席保薦人。
　　微創醫療股東每２００股可優先認購１股微創心通股份，今日除權，１月１９日截止過戶。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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