《傳聞》微創醫療分拆微創心通下周預路演，集資約３億美元

《傳聞》微創醫療（００８５３）分拆微創心通於主板獨立上市，據《ＩＦＲ》引述市場消

息人士指出，微創心通下周為上市預路演，計劃集資約３億美元（約２３﹒３億港元），中金、

花旗及摩通為聯席保薦人。

微創醫療股東每２００股可優先認購１股微創心通股份，今日除權，１月１９日截止過戶。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

