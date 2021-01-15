《魚缸博客》小米美資持股唔多，北水有望救「價」趁低博反彈！

《魚缸博客》侵侵都就嚟離開白宮，今日再玩鑊大嘅，宣布將包括小米（０１８１０）、神

州商用飛機同神州航空集團９間神州企業列入同軍方有關聯嘅制裁名單，意味花旗國投資者要喺

今年１１月１１日之前將呢啲企業嘅股份清倉。無論侵侵有咩目的，佢願意戰到最後一刻，不論

立場，亦值得敬重。

今日小米最低見過２８﹒８５銀，跪低近１２巴仙。同時亦帶畀一眾缸友撈底時機。首先，

同樣畀花旗國以相同規例制裁嘅神州三大電訊商，中移動（００９４１）、中電信（００７２８

）同聯通（００７６２），喺北水追捧之下已經收復晒所有呢件事所造成嘅跌幅。做ｔｒａｄｅ

最怕不明朗因素，依家有例子參考係好事，可以憧憬下北水同樣會買入小米。另外，缸友不防望

下半日主板成交，係１４００億銀有多，比噚日半日仲多近２８巴仙。若然怕北水突然間走晒，

唔係冇可能，係機會微啲囉。

其次，話唔畀花旗國缸友持貨兼要清倉，判斷對個價嘅影響都要睇睇花旗國缸友宜家到底揸

住幾多貨。據經濟通ＨＶ系統成交分析部分的大戶追蹤，即使連埋今日因突發事件做成嘅成交波

動，喺今個星期，中資佔小米成交額嘅比例一直係最大，美資同港資嘅佔比就差唔多。再加上幾

個主要股東，主席雷軍、副董事長林斌同Ａｐｏｌｅｔｔｏ Ｍａｎａｇｅｒｓ Ｌｔｄ﹒（俄

資）已經揸住集團逾４４巴仙股權。可以合理推斷美資持貨跟本唔算多，實際沽壓未必好似依家

咁大。

長線嚟講，華為賣咗榮耀，小米有望食埋佢份市佔率。事實上，據市場研究機構全球手機市

場第三季報告，小米手機出貨量按年增長４５巴仙，市佔率首度進入三甲；華為出貨量就跌咗２

３巴位。小米前景仍然可期。

短炒博客就唔講他屐啦，覺得食夠就走；長揸可以睇前頂１月２５號３５﹒９銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

