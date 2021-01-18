《傳聞共賞》渣打二月將裁員數百人，京東健康與醫院合作

《傳聞共賞》 渣打二月將裁員數百人
京東健康（０６６１８）與醫院合作，科創板上市潮持續
換馬資金搶吸騰訊（００７００），海爾市場份額升
《昔日傳聞》 內地彩電漲價，光伏企業大舉擴產
內地電訊商用戶收益回穩，集裝箱毛利提升
消息指華府擱置將阿里騰訊百度納入投資黑名單
中資股大補倉，傳內地奢侈品再提價
內地物管規模將倍增
華平投資折讓５﹒５％售ＥＳＲ（１８２１）２﹒１％股權
匯控非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人遴選
新世界（１７）標售觀塘ＫＯＨＯ全幢，意向價２４億元
比亞迪（０１２１１）提升銷售，工程機械持續有景
險企投資回報升，房市資金流向Ａ股
鄭煤機（００５６４）發力汽車零部件，耐世特訂單增
線上問診增長勁，基金趁機減磅避險
嗶哩嗶哩擬３月招股第二上市，集資加碼至最多２３４億元
內地家電醞釀提價，商廈租務回暖
中東油資力吸中移動（９４１），疫市推動中藥材需求增
家電出口向好，鋼鐵企業提價
原奶價格趨升，青啤（００１６８）加強體育營銷策略
飛鶴（０６１８６）高端品牌收入增，內地化工產品需求增
傳內地券商整合重組，資金回流銀行股
華為開發Ｋｉｒｉｎ ９０２０處理器，將用３ｎｍ製程
京東健康（６６１８）拓家庭醫生市場，航運運費續漲
金蝶（００２６８）雲開發更多功能，內地券商收入增
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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