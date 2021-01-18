《傳聞》快手科技本周評估投資者對其在港ＩＰＯ需求

《傳聞》據外電獲取交易文件顯示，快手科技將從今日起至周五（２２日）開始評估投資者
對其香港首次公開發行（ＩＰＯ）的需求，預期１月底招股，２月初掛牌上市。此前市場消息指
出，快手科技計劃上市集資約５０億美元。
摩根士丹利、美國銀行和華興資本是聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|香港政情16/01/2021
【大國博弈】美國財政部新增制裁譚耀宗等六名中港人員
|財經熱話15/01/2021
《股市一周》港股新年次周續飆695點創近一年高位 北水力撐場
|財經熱話15/01/2021
醫渡首掛升一倍半膺「升幅王」 「一手黨」炒稻草熊最好賺
|中國故事15/01/2021
《神州經脈》美對華制裁加速 人行麻辣粉收縮 滬綜指止四周連漲
|財經熱話15/01/2021
【內銀起動】招行績佳行業復甦指日可待 吼落後內銀股買入長揸
|FOCUS15/01/2021
【FOCUS】拜登祭1.9萬億紓困 「社會主義」救美效果難料
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰