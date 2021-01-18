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即市新聞

18/01/2021 09:38

《傳聞》快手科技本周評估投資者對其在港ＩＰＯ需求

　　《傳聞》據外電獲取交易文件顯示，快手科技將從今日起至周五（２２日）開始評估投資者
對其香港首次公開發行（ＩＰＯ）的需求，預期１月底招股，２月初掛牌上市。此前市場消息指
出，快手科技計劃上市集資約５０億美元。
　　摩根士丹利、美國銀行和華興資本是聯席保薦人。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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